Суд скасував постанову прокурора про зупинення розслідування у справі Арбузова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо експершого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.
“У понеділок, 7 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу адвоката колишнього першого віце-прем’єр-міністра України та скасувала постанову прокурора САП від 29 квітня 2020 року про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні”, — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.