Суд скасував постанову прокурора про зупинення розслідування у справі Арбузова

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо експершого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.