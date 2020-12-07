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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13433 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 28004 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 48680 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 73308 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105617 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110334 просмотра

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Суд отменил постановление прокурора о прекращении расследования по делу Арбузова

Суд отменил постановление прокурора о прекращении расследования по делу Арбузова

Киев  •  УНН

 • 21408 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отменил постановление прокурора о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении экс-первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В понедельник, 7 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Напомним, действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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