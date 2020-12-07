Суд отменил постановление прокурора о прекращении расследования по делу Арбузова

"В понедельник, 7 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу адвоката бывшего первого вице-премьер-министра Украины и отменила постановление прокурора САП от 29 апреля 2020 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

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Напомним, действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.