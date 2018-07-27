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Суд скасував понад 7 млрд грн штрафу Коболєву

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Подільський районний суд Києва скасував постанову Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України про нарахування голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву штрафу у розмірі 7,027 млрд грн через порушення митних правил. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

"Скасувати постанову начальника Енергетичної митниці ДФС Піковського І.О. від 27.02.2018 р. у справі про порушення митних правил про визнання голови правління Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" винним у вчиненні порушення митних правил,.. накладення на громадянина... адміністративного стягнення у вигляді штрафу розміром 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, що становить 7 027 389 072 гривні 36 копійок", - йдеться у рішенні.

Також суд закрив справу проти Коболєва щодо порушення митних правил у зв’язку з відсутністю у його діях складу злочину.

У той же час, у рішенні сказано, що воно набере законної сили після закінчення строку апеляційної скарги усіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Як повідомляв УНН, Державна фіскальна служба наклала на голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який "Газпром" постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей. 

Нагадаємо, Державна фіскальна служба завершила перевірку правомірності штрафних санкцій, застосованих щодо Коболєва. Проте опублікування результатів перевірки відтермінували до рішення суду

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