Суд отменил более 7 млрд грн штрафа Коболеву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Подольский районный суд Киева отменил постановление Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины о начислении главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штрафа в размере 7,027 млрд грн за нарушение таможенных правил. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Отменить постановление начальника Энергетической таможни ГФС Пиковского И.А. от 27.02.2018 г. по делу о нарушении таможенных правил о признании председателя правления Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" виновным в совершении нарушения таможенных правил,.. наложении на гражданина... административного взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей, что составляет 7 027 389 072 гривны 36 копеек", - говорится в решении.
Также суд закрыл дело против Коболева о нарушении таможенных правил в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
В то же время, в решении сказано, что оно вступит в законную силу по истечении срока апелляционной жалобе всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.
Как сообщал УНН, Государственная фискальная служба наложила на главу "Нафтогаза" Андрея Коболева два административных штрафа на 7 и 1,3 млрд грн из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, Государственная фискальная служба завершила проверку правомерности штрафных санкций, примененных в отношении Коболева. Однако публикацию результатов проверки отложили до решения суда.