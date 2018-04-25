Суд скасував арешт майна Авакова-молодшого

"Скасувати арешт на майно, що належить на праві власності Авакову…", - йдеться в резулятивній частині рішення суду.



Зокрема, скасовано арешт на три машиномісця в підземному паркінгу та дві квартири. Зазначається, що ухвала суду не підлягає оскарженню.



У коментарі УНН адвокат Андрій Тарасов підтвердив цю інформацію.



"Я подав суду заяву про скасування арешту накладеного безпідставно. І суд скасував цей арешт, погодившись з моєю позицією", - сказав він.



Нагадаємо, 23 лютого 2018 року Солом’янський районний суд вдруге арештував майно Авакова-молодшого.



6 квітня 2018 року НАБУ завершило слідство у "справі рюкзаків для МВС" і надало підозрюваним та їхнім захисникам матеріали провадження на ознайомлення.



Як повідомляв УНН, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру.



Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.