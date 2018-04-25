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Суд отменил арест имущества Авакова-младшего

Киев • УНН

 • 14470 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства по закупке рюкзаков для МВД. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Суд отменил арест имущества Авакова-младшего

"Отменить арест на имущество, принадлежащее по праву собственности Авакову ...", - говорится в резолютивной части решения суда.

В частности, отменено арест на три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры. Отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.

В комментарии УНН адвокат Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.

"Я подал суд заявление об отмене ареста наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест, согласившись с моей позицией", - сказал он.

Напомним, 23 февраля 2018 Соломенский районный суд повторно арестовал имущество Авакова-младшего.

6 апреля 2018 НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.

Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

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