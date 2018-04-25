Суд отменил арест имущества Авакова-младшего

"Отменить арест на имущество, принадлежащее по праву собственности Авакову ...", - говорится в резолютивной части решения суда.



В частности, отменено арест на три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры. Отмечается, что решение суда не подлежит обжалованию.



В комментарии УНН адвокат Андрей Тарасов подтвердил эту информацию.



"Я подал суд заявление об отмене ареста наложенного безосновательно. И суд отменил этот арест, согласившись с моей позицией", - сказал он.



Напомним, 23 февраля 2018 Соломенский районный суд повторно арестовал имущество Авакова-младшего.



6 апреля 2018 НАБУ завершило следствие по "делу рюкзаков для МВД" и предоставило подозреваемым и их защитникам материалы производства на ознакомление.



Как сообщал УНН, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.



Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.