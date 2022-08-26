Суд розпорядився розкрити судові документи про обшук Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністерство юстиції США, за наказом судді, має оприлюднити відредаговану версію письмових свідчень під присягою федеральних агентів після обшуку маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді. Про це інформує АР, передає УНН.
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Наказ означає, що громадськість незабаром може дізнатися принаймні деякі додаткові подробиці про те, що спонукало співробітників ФБР провести обшук у Мар-а-Лаго 8 серпня в рамках кримінального розслідування.
Вже оприлюднені документи показують, що ФБР вилучило з об'єкта 11 комплектів секретних документів, зокрема інформацію з грифом «цілком таємно».
Проте навіть відредаговані письмові свідчення під присягою можуть містити принаймні кілька нових викриттів про розслідування.
Відповідно до вже оприлюднених документів, федеральні агенти розслідують можливі порушення трьох різних федеральних законів, у тому числі того, що регулює збір, передачу або втрату інформації про захист відповідно до Закону про шпигунство.
Інші закони стосуються приховування, викривлення чи видалення записів, і навіть знищення, зміни чи фальсифікації записів під час федеральних розслідувань.