Суд распорядился раскрыть судебные документы об обыске Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство юстиции США, по приказу судьи, должно обнародовать отредактированную версию письменных показаний под присягой федеральных агентов после обыска имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает АР, передает УНН.
Детали
Приказ означает, что общественность в скором времени может узнать по крайней мере некоторые дополнительные подробности о том, что побудило сотрудников ФБР провести обыск в Мар-а-Лаго 8 августа в рамках уголовного расследования.
Уже обнародованные документы показывают, что ФБР изъяло из объекта 11 комплектов секретных документов, в том числе информацию с грифом «совершенно тайно».
Однако даже отредактированные письменные показания под присягой могут содержать по крайней мере несколько новых разоблачений о расследовании.
Согласно уже обнародованным документам, федеральные агенты расследуют возможные нарушения трех различных федеральных законов, в том числе регулирующего сбор, передачу или потерю информации о защите в соответствии с Законом о шпионаже.
Другие законы касаются сокрытия, искажения или удаления записей, а также уничтожения, изменения или фальсификации записей в ходе федеральных расследований.