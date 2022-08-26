Суд распорядился раскрыть судебные документы об обыске Трампа

Детали

Приказ означает, что общественность в скором времени может узнать по крайней мере некоторые дополнительные подробности о том, что побудило сотрудников ФБР провести обыск в Мар-а-Лаго 8 августа в рамках уголовного расследования.

Уже обнародованные документы показывают, что ФБР изъяло из объекта 11 комплектов секретных документов, в том числе информацию с грифом «совершенно тайно».

Однако даже отредактированные письменные показания под присягой могут содержать по крайней мере несколько новых разоблачений о расследовании.

Согласно уже обнародованным документам, федеральные агенты расследуют возможные нарушения трех различных федеральных законов, в том числе регулирующего сбор, передачу или потерю информации о защите в соответствии с Законом о шпионаже.

Другие законы касаются сокрытия, искажения или удаления записей, а также уничтожения, изменения или фальсификации записей в ходе федеральных расследований.