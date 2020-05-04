Суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав засідання щодо розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу підозрюваному експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про узурпацію влади, передає кореспондент УНН.
Так, суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, адвокати подали заяву в ДБР від імені Януковича про його особисту участь в кримінальному процесі.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Додамо, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.