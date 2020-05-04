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Суд начал заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Киев • УНН

 • 14225 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения подозреваемому экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти, передает корреспондент УНН.

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Так, суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, адвокаты подали заявление в ГБР от имени Януковича относительно его личного участия в уголовном процессе.

Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

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