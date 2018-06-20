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Суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду “заступника міністра спорту Криму”

Суд розпочав підготовче засідання у справі про держзраду “заступника міністра спорту Криму”

Київ • УНН

 • 7116 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Дніпровський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді “заступника міністра спорту Криму”. Про це УНН повідомили у прес-службі АР Крим.

"Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього "заступника міністра спорту Криму"у вчиненні державної зради розпочалося у Дніпровському районному суді Києва“, — сказали у прокуратурі.

Для участі у засіданні обвинуваченого доставили з Херсону до столиці.

Як повідомляв УНН, 2 лютого 2018 року співробітники контррозвідки СБУ затримали у пункті пропуску “Каланчак” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим колишнього заступника міністра спорту самопроголошеної ради міністрів окупаційної влади.

Згодом йому повідомили про підозру у державній зраді.

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