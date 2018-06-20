Суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене "заместителя министра спорта Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Днепровский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу по обвинению в государственной измене "заместителя министра спорта Крыма". Об этом УНН сообщили в пресс-службе АР Крым.
"Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего "заместителя министра спорта Крыма" в совершении государственной измены началось в Днепровском районном суде Киева", - сказали в прокуратуре.
Для участия в заседании обвиняемого доставили из Херсона в столицу.
Как сообщал УНН, 2 февраля 2018 года сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти.
Впоследствии ему сообщили о подозрении в государственной измене.