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Суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене "заместителя министра спорта Крыма"

Суд начал подготовительное заседание по делу о госизмене "заместителя министра спорта Крыма"

Киев  •  УНН

 • 7116 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Днепровский районный суд Киева начал подготовительное заседание по делу по обвинению в государственной измене "заместителя министра спорта Крыма". Об этом УНН сообщили в пресс-службе АР Крым.

"Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего "заместителя министра спорта Крыма" в совершении государственной измены началось в Днепровском районном суде Киева", - сказали в прокуратуре.

Для участия в заседании обвиняемого доставили из Херсона в столицу.

Как сообщал УНН, 2 февраля 2018 года сотрудники контрразведки СБУ задержали в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированной АР Крым бывшего заместителя министра спорта самопровозглашенного совета министров оккупационной власти.

Впоследствии ему сообщили о подозрении в государственной измене.

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