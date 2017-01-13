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Суд розпочав підготовче судове засідання щодо масових заворушень під ВР 31 серпня

Суд розпочав підготовче судове засідання щодо масових заворушень під ВР 31 серпня

Київ • УНН

 • 9439 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У Подільському районному суді Києва розпочалося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням активістів у масових заворушеннях під Верховною Радою 31 серпня 2015 року, передає кореспондент УНН.

"Підготовче судове засідання оголошується відкритим",- сказав головуючий суддя Бородій.

Нагадаємо, наприкінці липня Генеральна прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень 31 серпня 2015 біля Верховної Ради України та передала справу до суду. Підозрюваним інкримінують вчинення злочинів за статтями про "масові заворушення", "опір представникові влади", "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", а також про "незаконне поводження зі зброєю".

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року під стінами українського парламенту в Києві виникли сутички після того, як Верховна Рада підтримала в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. Протестувальники почали наступ на будівлю Верховної Ради, яку охороняв кордон правоохоронців. За даними МВС, у бік правоохоронців кинули бойову гранату.

У результаті сутичок загинули чотири бійці Нацгвардії. За даними МВС, постраждала 141 людина, із них — 131 міліціонер і боєць Нацгвардії. Після подій біля Ради правоохоронці повідомляли, що у справі про сутички під парламентом про підозру повідомили 22 особам. Силовики заявляли, що мітинг під парламентом 31 серпня організували ВО “Свобода”, “Радикальна партія” й низка інших об'єднань. Керівництво ВО “Свобода” раніше неодноразово відкидало звинувачення у причетності до організації сутичок.

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