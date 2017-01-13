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Суд начал подготовительное судебное заседание по массовым беспорядкам под ВР 31 августа

Суд начал подготовительное судебное заседание по массовым беспорядкам под ВР 31 августа

Киев • УНН

 • 9439 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Подольском районном суде Киева началось подготовительное судебное заседание по делу по обвинению активистов в массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа 2015 г., передает корреспондент УНН.

"Подготовительное судебное заседание объявляется открытым", - сказал председательствующий судья Бородий.

Напомним, в конце июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту массовых беспорядков 31 августа 2015 г. возле Верховной Рады Украины и передала дело в суд. Подозреваемым инкриминируют совершение преступлений по статьям о "массовых беспорядках", "сопротивление представителю власти", "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", а также о "незаконном обращение с оружием".

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 г. под стенами украинского парламента в Киеве произошли столкновения после того, как Верховная Рада поддержала в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Протестующие начали наступление на здание Верховной Рады, которую охранял кордон правоохранителей. По данным МВД, в сторону стражей порядка бросили боевую гранату.

В результате столкновений погибли четыре бойца Нацгвардии. По данным МВД, пострадал 141 человек, из них - 131 правоохранитель и боец ​​Нацгвардии. После событий возле Рады правоохранители сообщали, что по делу о столкновениях под парламентом о подозрении сообщили 22 лицам. Силовики заявляли, что митинг под парламентом 31 августа организовали ВО "Свобода", "Радикальная партия" и ряд других объединений. Руководство ВО "Свобода" ранее неоднократно отвергало обвинения в причастности к организации столкновений.

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