Суд розпочав обирати запобіжний захід Труханову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання НАБУ та САП про застосування запобіжного заходу затриманому міському голові Одеси Геннадію Труханову. Про це повідомив слідчий суддя Максим Вишняк, передає УНН.
“Засідання оголошується відкритим. Розглядається клопотання детектива НАБУ про застосування стосовно Труханова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — сказав суддя.
Міського голову Одеси доставили на засідання суду. Він наразі перебуває у скляному боксі.
Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький повідомив, що проситимуть суд обрати для Труханова запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у сумі 50 млн грн.
14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.