Суд начал избирать меру пресечения Труханову
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства НАБУ и САП о применении меры пресечения задержанному мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщил следственный судья Максим Вишняк, передает УНН.
"Заседание объявляется открытым. Рассматривается ходатайство детектива НАБУ о применении в отношении Труханова меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.
Мэра Одессы доставили на заседание суда. Он сейчас находится в стеклянном боксе.
Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что будет просить суд избрать для Труханова меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 50 млн грн.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.