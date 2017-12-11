Суд розпочав обирати Саакашвілі запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання з обрання запобіжного заходу екс-голові Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеіла Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
Судове засідання веде один слідчий суддя Лариса Цокол.
За словами адвоката, сторона обвинувачення проситиме у суду встановити запобіжний захід для Міхеіла Саакашвілі у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці, однак захист буде заперечувати проти будь-яких запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.