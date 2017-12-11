Суд начал избирать Саакашвили меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения экс-главе Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, передает корреспондент УНН.
Судебное заседание ведет один следственный судья Лариса Цокол.
По словам адвоката, сторона обвинения будет просить у суда установить меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста сроком на два месяца, однако защита будет возражать против любых мер.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.