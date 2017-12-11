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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 2703 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 15708 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 95667 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109476 просмотра

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10 марта, 15:15 • 129873 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106314 просмотра

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Суд начал избирать Саакашвили меру пресечения

Суд начал избирать Саакашвили меру пресечения

Киев  •  УНН

 • 11498 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения экс-главе Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, передает корреспондент УНН.

Судебное заседание ведет один следственный судья Лариса Цокол.

По словам адвоката, сторона обвинения будет просить у суда установить меру пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста сроком на два месяца, однако защита будет возражать против любых мер.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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