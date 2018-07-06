Суд розпочав допит постраждалого Адама Осмаєва у закритому режимі

Суд розпочав розгляд по суті справи Артура Демісултанова, який скоїв замах на вбивство Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої на Подолі 1 червня 2017 року. Сьогодні розпочалося третє засідання на якому заплановано допит потерпілих. Попередньо на засідання з’явилися Адам Осмаєв та матір Аміни Окуєвої Ірина Нєкіфорова.



За рішенням суду допит першого потерпілого Адама Осмаєва проводиться у закритому режимі.

"Допит потерпілого Осмаєва буде проводитися у закритому режимі. Прошу всіх непричетних до справи покинути приміщення", - постановив суддя Павленко.



Як повідомляв УНН, подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження щодо замаху на вбивство добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва на 6 липня 2018 року.



Нагадаємо, 1 червня в перестрілці на Подолі в Києві постраждав чоловік прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої Адам Осмаєв, якого підозрювали в організації замаху на життя президента Росії Володимира Путіна.

Нардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що чоловік, який намагався вбити Осмаєва, виявився особистим кілером лідера Чечні Рамзана Кадирова — Артур Деніссултанов-Курмакаєв.