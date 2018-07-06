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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 88056 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113024 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133907 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140730 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177824 просмотра

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7 марта, 15:45 • 142763 просмотра

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Суд начал допрос пострадавшего Адама Осмаева в закрытом режиме

Суд начал допрос пострадавшего Адама Осмаева в закрытом режиме

Киев  •  УНН

 • 8896 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Суд начал допрос пострадавшего Адама Осмаевава по делу Артура Денисултанова в закрытом режиме, передает корреспондент УНН.

Суд начал рассмотрение по существу дела Артура Демисултанова, который совершил покушение на убийство Адама Осмаева и Амины Окуевои на Подоле 1 июня 2017. Сегодня началось третье заседание на котором запланирован допрос потерпевших. Предварительно на заседание явились Адам Осмаеваи мать Амины Окуевои Ирина Некифорова.

По решению суда допрос первого пострадавшего Адама Осмаева проводится в закрытом режиме.

"Допрос потерпевшего Осмаева будет проводиться в закрытом режиме. Прошу всех причастных к делу покинуть помещение", - постановил судья Павленко.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства о покушении на убийство добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева на 6 июля 2018 года.

Напомним, 1 июня в перестрелке на Подоле в Киеве пострадал муж пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевои Осмаев, которого подозревали в организации покушения на жизнь президента России Владимира Путина.

Нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что человек, который пытался убить Осмаева, оказался личным киллером лидера Чечни Рамзана Кадырова - Артур Дениссултанов-Курмакаев.

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