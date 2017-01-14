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Суд розірвав шлюб Д.Деппа і Е.Херд

Суд розірвав шлюб Д.Деппа і Е.Херд

Київ • УНН

 • 8859 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучені. Рішення про розірвання шлюбу прийняв у п'ятницю в суд Лос-Анджелесі. Про це повідомив у своїй електронній версії журнал People, передає УНН.

Згідно з угодою, досягнутою між тепер уже колишнім подружжям, після розлучення Д.Депп виплатить 7 млн. доларів, які, за словами актриси, вона має намір пожертвувати в благодійний фонд. При цьому суддя відхилив вимогу Д.Деппа накласти на Е.Херд штраф у розмірі 100 тис. доларів за те, що вона нібито довго відкладала процедуру розлучення.

Між тим, як повідомило агентство Д.Депп в той же день подав судовий позов щодо своїх колишніх менеджерів, звинувативши їх у неправильному його розпорядженні коштами, що нібито призвело до втрати ним близько 25 млн. доларів.

Е.Херд, звинувачувала свого чоловіка в побитті, яке нібито і стало причиною розлучення, відкликала судовий позов. У травні минулого року актриса під присягою повідомила, що Д.Депп жбурнув у неї мобільним телефоном і вдарив по щоці.

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