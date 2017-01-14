Суд розірвав шлюб Д.Деппа і Е.Херд
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучені. Рішення про розірвання шлюбу прийняв у п'ятницю в суд Лос-Анджелесі. Про це повідомив у своїй електронній версії журнал People, передає УНН.
Згідно з угодою, досягнутою між тепер уже колишнім подружжям, після розлучення Д.Депп виплатить 7 млн. доларів, які, за словами актриси, вона має намір пожертвувати в благодійний фонд. При цьому суддя відхилив вимогу Д.Деппа накласти на Е.Херд штраф у розмірі 100 тис. доларів за те, що вона нібито довго відкладала процедуру розлучення.
Між тим, як повідомило агентство Д.Депп в той же день подав судовий позов щодо своїх колишніх менеджерів, звинувативши їх у неправильному його розпорядженні коштами, що нібито призвело до втрати ним близько 25 млн. доларів.
Е.Херд, звинувачувала свого чоловіка в побитті, яке нібито і стало причиною розлучення, відкликала судовий позов. У травні минулого року актриса під присягою повідомила, що Д.Депп жбурнув у неї мобільним телефоном і вдарив по щоці.