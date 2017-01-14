Суд расторг брак Д.Деппа и Е.Херд
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены. Решение о расторжении брака принял в пятницу в суд Лос-Анджелесе. Об этом сообщил в своей электронной версии журнал People, передает УНН.
Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, после развода Д.Депп выплатит 7 млн. долларов, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд. При этом судья отклонил требование Д.Деппа наложить на Е.Херд штраф в размере 100 тыс. долларов за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.
Между тем, как сообщило агентство Д.Депп в тот же день подал судебный иск против своих бывших менеджеров, обвинив их в неправильном распоряжении средствами, ятл якобы привело к потере им около 25 млн. долларов.
Е.Херд, обвинившая мужа в избиении, которое якобы и стало причиной развода, отозвала судебный иск. В мае прошлого года актриса под присягой сообщила, что Д.Депп швырнул в нее мобильным телефоном и ударил по щеке.