Суд розгляне позов щодо протиправності участі голови Верховного суду у засіданнях ВРП

КИЇВ. 19 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом до члена Вищої ради правосуддя Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП, де розглядаються питання про призначення кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.