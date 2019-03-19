Суд розгляне позов щодо протиправності участі голови Верховного суду у засіданнях ВРП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у адміністративній справі за позовом до члена Вищої ради правосуддя Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП, де розглядаються питання про призначення кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
“Позивач просить суд визнати протиправними дії члена Вищої ради правосуддя Валентини Данішевської щодо її участі у засіданнях ВРП у пленарному складі, на яких розглядаються питання щодо внесення подання Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду”, — йдеться у повідомленні.
Суд розглядатиме справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох київських суддів і суддю з Волинської області.
Нагадаємо, 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершила другий в історії країни конкурс на посади суддів Верховного Суду та назвала його переможців.