Суд розгляне по суті обвинувачення Сакварелідзе у справі "прориву Саакашвілі"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рівненський районний суд призначив на 22 березня розгляд по суті справи про обвинувачення екс-заступника Генерального прокурора України Давіда Сакварелідзе у сприянні незаконному переправленню через польсько-український кордон колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.
"14 березня 2018 року проведено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення Сакварелідзе Давіда в активній участі у групових діях, що призвели до порушення роботи установи (ст. 293 КК України), у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, усуненням перешкод, за попередньою змовою осіб (ч.2 ст. 332 КК України), в опорі працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків (ч.2 ст. 342 КК України), у вчиненні впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків ( ч.1 ст. 343 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, адвокат обвинуваченого Валерія Коломієць заявила клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, але суд відмовив у його задоволенні, оскільки вказані захисником обставини не можуть бути підставою для повернення такого та не можуть перевірятися на цій стадії кримінального провадження.
"Таким чином справу призначено до судового розгляду о 14 годині 22 березня 2018 року. Головуючий суддя по справі – Христина Гладишева", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що події, в яких обвинувачується Д.Сакварелідзе, сталися 10 вересня 2017 року в МАПП "Шегині" Львівської області, під час незаконного перетину державного кордону України Саакашвілі.