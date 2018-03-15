Суд рассмотрит по существу обвинения Сакварелидзе по делу "прорыва Саакашвили"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Ровенский районный суд назначил на 22 марта рассмотрение по существу дела об обвинении экс-заместителя Генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе в содействии незаконной переправке через польско-украинскую границу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины, передает УНН.
"14 марта 2018 года проведено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Сакварелидзе Давида в активном участии в групповых действиях, которые привели к нарушению работы учреждения (ст. 293 УК Украины), в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, устранением препятствий, по предварительному сговору лиц (ч.2 ст. 332 УК Украины), в сопротивлении работникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей (ч.2 ст. 342 УК Украины), в совершении воздействия на работника правоохранительного органа с целью препятствования исполнению им служебных обязанностей (ч.1 ст. 343 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, адвокат обвиняемого Валерия Коломиец заявила ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору, но суд отказал в его удовлетворении, поскольку указанные защитником обстоятельства не могут быть основанием для возврата такового и не могут проверяться на этой стадии уголовного производства.
"Таким образом дело назначено к судебному разбирательству в 14 часов 22 марта 2018 года. Председательствующий судья по делу - Кристина Гладышева", - говорится в сообщении.
Напомним, что события, в которых обвиняется Д.Сакварелидзе, произошли 10 сентября 2017 года в МАПП "Шегини" Львовской области, во время незаконного пересечения государственной границы Украины М.Саакашвили.