Суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу Савченко 22 червня

"До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про зміну запобіжного заходу (в порядку ст.201 КПК України), подане захисником підозрюваної Савченко Надії Вікторівни. Судове засідання із розгляду зазначеного клопотання призначено 22 червня 2018 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А", - йдеться у повідомленні.



Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 13 липня 2018 року.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.