Суд рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко 22 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева суд рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения арестованному народному депутату Надежде Савченко 22 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда, передает УНН.
"В Шевченковсковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст.201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Савченко. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено 22 июня 2018 в 13 ч. 00 мин. В помещении Шевченковский районный суд Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.
Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13 июля 2018 года.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.