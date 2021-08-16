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Суд розглядає апеляційні скарги на цілодобовий домашній арешт Чауса у закритому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає апеляційні скарги на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса у закритому судовому засіданні. Про це журналісту УНН повідомили в суді.

В суді повідомили, що засідання розпочалося, але розгляд апеляційних скарг САП та адвоката Чауса відбувається у закритому судовому засіданні.

Що було раніше

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляційну скаргу на запобіжний захід екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого 4 серпня ВАКС відправив Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт.

Справа Чауса

3 квітня 2021 року ЗМІ стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколи Чауса, який до цього втік з України.

Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екс-судді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса. Він заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали в 2021 році.

Однак, нещодавно його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ - тоді у службі повідомили, що допитали його в рамках розслідування викрадення та надають необхідну медичну допомогу. Згодом - у "Феофанії" - його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів. Нагадаємо, як встановило тоді слідство, Чаус зберігав гроші в трилітрових банках, закопаних на городі.

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