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Суд рассматривает апелляционные жалобы на круглосуточный домашний арест Чауса в закрытом режиме

Суд рассматривает апелляционные жалобы на круглосуточный домашний арест Чауса в закрытом режиме

Киев  •  УНН

 • 14660 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает апелляционные жалобы на меру пресечения екссудди Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в закрытом судебном заседании. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.

В суде сообщили, что заседание началось, но рассмотрение апелляционных жалоб САП и адвоката Чауса происходит в закрытом судебном заседании.

Что было раньше

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на меру пресечения бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого 4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Дело Чауса

3 апреля 2021 СМИ стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса, который до этого сбежал из Украины.

Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и опроверг похищение.

Однако, недавно его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ - тогда в службе сообщили, что допросили его в рамках расследования похищения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Затем - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу была избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Напомним, как установило тогда следствие, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, закопанных на огороде.

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