Суд розблокував конкурс на керівника митної служби

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 15049 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 31950 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 41267 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 57546 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 75348 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 79461 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 157194 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 96462 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71030 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 319793 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
0.8м/с
56%
Популярнi новини

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 51716 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 26709 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39730 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 18048 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

15:01 • 15511 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 157195 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 319795 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 253824 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 365338 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 376780 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 15051 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 12375 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 14480 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 18085 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 39772 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Суд розблокував конкурс на керівника митної служби

Київ • УНН

 • 6841 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Апеляційний суд розблокував конкурс на посаду керівника Державної митної служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Суд розблокував конкурс на керівника митної служби

"Сьогодні, 24 червня, колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів України у справі №640/6674/19, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби. Підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення", - вказали у Мінфіні.

Як вказали у відомстві, перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - Національне агентство України з питань державної служби має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури.

У Мінфіні нагадали, що до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати:

  • проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш;
  • перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов;
  • керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія, як зазначається, визначить кандидата, якого рекомендуватиме уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби. 20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на цю посаду. 23 квітня НАДС призупинило конкурс на голову ДМС. Клопотання уряду про розблокування конкурсу було відхилене судом першої інстанції 25 квітня. Кабінет міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23