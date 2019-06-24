Суд розблокував конкурс на керівника митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Апеляційний суд розблокував конкурс на посаду керівника Державної митної служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.
"Сьогодні, 24 червня, колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів України у справі №640/6674/19, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби. Підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення", - вказали у Мінфіні.
Як вказали у відомстві, перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - Національне агентство України з питань державної служби має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури.
У Мінфіні нагадали, що до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати:
-
- проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш;
-
- перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов;
-
- керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.
-
За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія, як зазначається, визначить кандидата, якого рекомендуватиме уряду для призначення на посаду керівника ДМС.
18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби. 20 березня Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на цю посаду. 23 квітня НАДС призупинило конкурс на голову ДМС. Клопотання уряду про розблокування конкурсу було відхилене судом першої інстанції 25 квітня. Кабінет міністрів в особі Мін’юсту подав апеляцію.