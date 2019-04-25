Cуд призупинив конкурс на посаду голови митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Суд призупинив конкурс на посаду голови митної служби. Про це міністр фінансів України Оксана Маркарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Суддя адмінсуду сьогодні відмовив скасувати ухвалу в забезпеченні позову щодо заборони конкурсу на голову митниці. Таким чином, поки що конкурс залишається призупиненим відповідно до рішення комісії", - написала Маркарова.
Вона запевнила, що й надалі Мінфін буде направляти до суду апеляції і боротися за створення прозорої та професійної митниці.
Як повідомляв УНН, Уряд України подав клопотання про скасування ухвали суду щодо зупинення конкурсу на главу митної служби.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України вважає, що рішення суду щодо зупинення конкурсу на посаду голови Державної митної служби є необґрунтованим.