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Суд разблокировал конкурс на главу таможенной службы

Киев • УНН

 • 6841 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Апелляционный суд разблокировал конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Суд разблокировал конкурс на главу таможенной службы

"Сегодня, 24 июня, коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом министров Украины по делу №640/6674/19 и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы. Основанием такого решения стало недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления", - указали в Минфине.

Как указали в ведомстве, преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры.

В Минфине напомнили, что к третьему, заключительному этапу конкурса на руководителя Государственной таможенной службы прошли три кандидата:

  • проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
  • первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов;
  • руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия, как отмечается, определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя Государственной таможенной службы.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа - таможенную и налоговую службы. 20 марта Кабмин объявил конкурс на глав налоговой и таможенной служб. После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы был заблокирован, поскольку 17 апреля Окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на эту должность. 23 апреля НАГС приостановило конкурс на главу Государственной таможенной службы. Ходатайство правительства о разблокировании конкурса было отклонено судом первой инстанции 25 апреля. Кабинет министров в лице Минюста подал апелляцию.

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