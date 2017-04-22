Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу М.Мартиненку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив засідання, на якому розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку. Про це оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник, передає УНН.
"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав слідчий суддя О.Бобровник.
Суд оголосив перерву у засідання до ранку суботи у зв'язку з тим, що була вже пізня година.
Прокурори САП просили оголосити перерву для того, аби вони змогли ознайомитися з заявами нардепів та міністрів про взяття на поруки М.Мартиненка. При цьому адвокат І.Черезов сказав, що для цього достатньо і 15 хвилин перерви у засіданні і пропонував не відкладати розгляд клопотання САП.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.