Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу М.Мартиненку

"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав слідчий суддя О.Бобровник.

Суд оголосив перерву у засідання до ранку суботи у зв'язку з тим, що була вже пізня година.

Прокурори САП просили оголосити перерву для того, аби вони змогли ознайомитися з заявами нардепів та міністрів про взяття на поруки М.Мартиненка. При цьому адвокат І.Черезов сказав, що для цього достатньо і 15 хвилин перерви у засіданні і пропонував не відкладати розгляд клопотання САП.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопочуть про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. САП клопоче про застосування щодо нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.