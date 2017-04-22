Суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Н.Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева продолжил заседание, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Об этом объявил следователь судья Александр Бобровник, передает УНН.
"Судебное заседание объявляется продолженным", - сказал следователь судья А.Бобровник.
Суд объявил перерыв в заседании до утра субботы в связи с тем, что было уже поздно.
Прокуроры САП просили объявить перерыв для того, чтобы они смогли ознакомиться с заявлениями нардепов и министров о взятии на поруки Н.Мартыненко. При этом адвокат И.Черезов сказал, что для этого достаточно и 15 минут перерыва в заседании и предлагал не откладывать рассмотрение ходатайства САП.
Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствуют об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо в этом деле, заместителя главы "Нафтогаза" Сергея Перелому, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК. САП ходатайствует о применении к нему ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.