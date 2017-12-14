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Суд продовжив запобіжний захід Розенблату

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію обов’язків щодо народного депутата України Борислава Розенблата у межах обраного запобіжного заходу до 11 лютого 2018 року. Про це УНН повідомили у САП.

“Обов’язки продовжили до 11 лютого 2018 року”, — сказали у САП.

Зокрема, за інформацією прокуратури, підозрюваний повинен носити електронний засіб контролю, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду, має повідомляти зміну місця проживання.

Як повідомляв УНН, 20 жовтня суд поклав на Розенблата нові обов’язки строком до 18 грудня.

Варто зазначити, що 14 грудня 2017 року суд задовольнив клопотання захисту та скасував обов’язок, який був покладений на Розенблата, не покидати межі Києва та Житомира.

19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.

За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

Українські Національні Новини

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