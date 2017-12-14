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Суд продлил меру пресечения Розенблату

Суд продлил меру пресечения Розенблату

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил действие обязанностей в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата в пределах избранной меры пресечения до 11 февраля 2018 года. Об этом УНН сообщили в САП.

"Обязанности продлили до 11 февраля 2018 года", - сказали в САП.

В частности, по информации прокуратуры, подозреваемый должен носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорта для выезда за границу, прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, суду, должен сообщать о смене места жительства.

Как сообщал УНН, 20 октября суд возложил на Розенблата новые обязанности сроком до 18 декабря.

Стоит отметить, что 14 декабря 2017 года суд удовлетворил ходатайство защиты и отменил обязательство, которое было возложено на Розенблата, не покидать пределы Киева и Житомира.

19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблатта. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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