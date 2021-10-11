Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Чаусу ще на два місяці

Цитата

“(ВАКС —ред.) продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому судді”, — сказали в суді.

У судді підтвердили, що запобіжний захід продовжили до 14 грудня. Зокрема, Чаус повинен й надалі носити електронний браслет.

Що було раніше

4 серпня ВАКС відправив Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт — до 18 серпня.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 серпня залишила під цілодобовим домашнім арештом Миколу Чауса.

В серпні цього року НАБУ і САП завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол.

Справа Чауса

У серпні 2016 року НАБУ порушило справу проти Чауса — слідство встановило, що суддя отримав хабар 150 тис. доларів готівкою, з яких 80 тис. сховав у дволітрову банку.

Однак без рішення парламенту відразу затримати суддю не змогли — через суддівський імунітет. Згодом Чаус перестав з’являтися на допити в НАБУ, його оголосили в розшук.

6 вересня того ж року Верховна Рада зняла недоторканність з Чауса, а Солом’янський райсуд Києва дозволив його затримати. Інтерпол оголосив Чауса в розшук в листопаді 2016 року, а через кілька місяців — 1 березня 2017 року — суддю затримали в Кишиневі.

3 квітня 2021 року зі слів адвоката стало відомо, що в Молдові в Кишиневі викрали Миколу Чауса.

Президент Молдови Майя Санду доручила провести розслідування цієї справи. Голова МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

8 травня стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами викрадення екссудді Миколи Чауса і незаконного переправлення його через державний кордон.

17 травня цього року в Telegram-каналі з’явилося відеозвернення Чауса про можливе викрадення якого повідомлялося з початку квітня. Він заперечив, що його викрали в 2021 році.

30 липня його виявили на Вінниччині. Спочатку його затримала СБУ, але згодом — у “Феофанії” — його затримало НАБУ. Після цього Чаусу обрали запобіжний захід у межах справи про отримання хабара в 150 тис. доларів. Чаус зберігав гроші в банках, захованих на городі.