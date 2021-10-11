Суд продлил круглосуточный домашний арест Чаусу еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря круглосуточный домашний арест бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу. Об этом журналисту УНН сообщили в суде.
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"(ВАКС ред.) продолжил круглосуточный домашний арест бывшему судье", - сказали в суде.
У судьи подтвердили, что меру пресечения продлили до 14 декабря. В частности, Чаус должен и в дальнейшем носить электронный браслет.
Что было раньше
4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Николая Чауса.
В августе этого года НАБУ и САП завершили расследование относительно экс-судди Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, который требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл.
Дело Чауса
В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против Чауса - следствие установило, что судья получил взятку 150 тыс. долларов наличными, из которых 80 тыс. спрятал в двухлитровую банку.
Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли - из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.
6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский райсуд Киева разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев - 1 марта 2017 года - судью задержали в Кишиневе.
3 апреля 2021 года со слов адвоката стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса.
Президент Молдовы Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.
17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса о возможном похищении которого сообщалось с начала апреля. Он возразил, что его похитили в 2021 году.
30 июля его обнаружили в Винницкой области. Сначала был задержан СБУ, но потом - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрана мера пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в банках, спрятанных на огороде.