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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд продовжив арешт Рубану до 8 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у підготовці терактів в Україні Володимиру Рубану до 8 вересня. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.

Суд продовжив арешт Рубану до 8 вересня

“Відбулося засідання, під час якого сторони висловили свої аргументи, в результаті чого, термін утримання під вартою В.Рубану продовжений до 8 вересня 2018 року”, — повідомив адвокат.

Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов.

Як повідомляв УНН, адвокат Валентин Рибін 27 липня звернувся до Генеральної прокуратури України з заявою про ініціювання процесу укладення угоди про визнання вини керівником Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиром Рубаном.

Додамо, що під час слідства у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.

Українські Національні Новини

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