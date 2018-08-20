Суд продовжив арешт Рубану до 8 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваному у підготовці терактів в Україні Володимиру Рубану до 8 вересня. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін.
“Відбулося засідання, під час якого сторони висловили свої аргументи, в результаті чого, термін утримання під вартою В.Рубану продовжений до 8 вересня 2018 року”, — повідомив адвокат.
Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов.
Як повідомляв УНН, адвокат Валентин Рибін 27 липня звернувся до Генеральної прокуратури України з заявою про ініціювання процесу укладення угоди про визнання вини керівником Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиром Рубаном.
Додамо, що під час слідства у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.