Суд продлил арест Рубану до 8 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов в Украине Владимиру Рубану до 8 сентября. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.
"Состоялось заседание, в ходе которого стороны выразили свои аргументы, в результате чего, срок содержания под стражей В.Рубану продлен до 8 сентября 2018", - сообщил адвокат.
Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщал УНН, адвокат Валентин Рыбин 27 июля обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением об инициировании процесса заключения сделки о признании вины руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Добавим, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которое уже завершено, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.