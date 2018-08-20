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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд продлил арест Рубану до 8 сентября

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов в Украине Владимиру Рубану до 8 сентября. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин.

Суд продлил арест Рубану до 8 сентября

"Состоялось заседание, в ходе которого стороны выразили свои аргументы, в результате чего, срок содержания под стражей В.Рубану продлен до 8 сентября 2018", - сообщил адвокат.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Как сообщал УНН, адвокат Валентин Рыбин 27 июля обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением об инициировании процесса заключения сделки о признании вины руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.

Добавим, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которое уже завершено, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.

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