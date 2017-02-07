Суд продовжив розгляд справи підозрюваного у держзраді І.Без’язикова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд обвинувачуваного у державній зраді Івана Без’язикова, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, вчора, 6 лютого, сторона захисту подала клопотання про відвід судді Олега Линника. Суддя відмовив захисту у відводі.
Нагадаємо, полковник Збройних сил України, екс-начальник розвідки одного з армійських корпусів Іван Без’язиков у серпні 2014 року потрапив у полон в ході АТО і перейшов на сторону незаконних збройних формувань.
Наразі він підозрюється у скоєнні злочину за ст.258-3 ККУ — участь у терористичній організації.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.
Проте, як передавав УНН, захист подав апеляцію на оскарження рішення про арешт, яку суд залишив без задоволення.