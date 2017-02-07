Суд продолжил рассмотрение дела подозреваемого в госизмене И.Безъязыкова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение дела обвиняемого в государственной измене Ивана Безъязыкова, передает корреспондент УНН.
Отметим, вчера, 6 февраля, сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Олега Линника. Судья отказал защите в отводе.
Напомним, полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник разведки одного из армейских корпусов Иван Безъязыков в августе 2014 года попал в плен в ходе АТО и перешел на сторону незаконных вооруженных формирований.
Сейчас он подозревается в совершении преступления по ст.258-3 УК - участие в террористической организации.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.
Однако, как сообщал УНН, защита подала апелляцию на обжалование решения об аресте, которую суд оставил без удовлетворения.