Суд продовжив розгляд клопотання ГПУ у справі про розстріл Майдану

Головуючою у судовому засіданні є слідчий суддя Світлана Шапутько, яку захист Януковича намагався відсторонити від участі у засіданні, але отримав відмову.

Як повідомляв УНН, на минулому засіданні було вивчено судом 38 із 92 томів матеріалів справи. Також слід зазначити, що на минулому засіданні суд пришвидчив розгляд вивчання доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо В.Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.