Суд продолжил рассмотрение ходатайства ГПУ по делу о расстреле Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) расследование дела о подозрении экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и руководстве расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
Председательствующей в судебном заседании является следственный судья Светлана Шапутько, которую защита Януковича пытался отстранить от участия в заседании, но получила отказ.
Как сообщал УНН, на прошлом заседании было изучено судом 38 из 92 томов материалов дела. Также следует отметить, что на прошлом заседании суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования по В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.