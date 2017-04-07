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Суд продовжив оголошувати вирок екс-бійцям "Торнадо" у закритому режимі

Суд продовжив оголошувати вирок екс-бійцям "Торнадо" у закритому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив оголошувати вирок екс-бійцям роти "Торнадо" у закритому режимі, передає кореспондент УНН.

Судді оголосили вступну частину вироку щодо обвинувачених, а після цього оголосили перерву на 15 хвилин.

Після перерви всіх присутніх попросили покинути залу засідання, оскільки далі суд продовжить зачитувати вирок, а саме основну частину, де описуються вчинення злочинів "торнадівцями", у закритій частині.

Журналістів і всіх вільних слухачів запросять на оголошення резолютивної частини вироку.

За словами адвоката обвинувачених, сьогодні суд навряд чи встигне повністю зачитати вирок, зважаючи на його обсяг. Хоча, уточнив він, у суді все-таки сподіваються, що він буде оголошений протягом сьогоднішнього дня.

Як повідомляв УНН, екс-бійців "Торнадо" привезли до суду для оголошення вироку.

Нагадаємо, у 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.

18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти “Торнадо”.

Під час судового розгляду один з екс-бійців "Торнадо" частково визнав свою вину, після чого суд пом'якшив йому запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

 

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