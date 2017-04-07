Суд продолжил оглашать приговор экс-бойцам "Торнадо" в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил оглашать приговор экс-бойцам роты "Торнадо" в закрытом режиме, передает корреспондент УНН.
Судьи объявили вступительную часть приговора в отношении обвиняемых, а после этого объявили перерыв на 15 минут.
После перерыва всех присутствующих попросили покинуть зал заседания, поскольку дальше суд продолжит зачитывать приговор, а именно основную часть, где описываются совершение преступлений "торнадовцами", в закрытой части.
Журналистов и всех свободных слушателей пригласят на объявления резолютивной части приговора.
По словам адвоката обвиняемых, сегодня суд вряд ли успеет полностью зачитать приговор, учитывая его объем. Хотя, уточнил он, в суде все же надеются, что он будет объявлен в течение сегодняшнего дня.
Как сообщал УНН, экс-бойцов "Торнадо" привезли в суд для вынесения приговора.
Напомним, в 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийстве и ряде других тяжких преступлений.
6 июля 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.
Кроме того, А.Матиос отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" есть неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.
18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".
Во время судебного разбирательства один из экс-бойцов "Торнадо" частично признал свою вину, после чего суд смягчил ему меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.