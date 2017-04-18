Суд продовжив до осені слідчий експеримент у справі розстрілу активістів Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив до 1 вересня 2017 року строк слідчого експерименту у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут" - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає кореспондент УНН.
“Суд присяжних... вважає за необхідне продовжити строк вище вказаних слідчо-розшукових дій та ознайомлення учасників процесу з їх результатами до 1 вересня”, — зачитав рішення головуючий суддя.
При цьому суд присяжних вирішив не відкладати судовий розгляд на час слідчих дій.
Варто зазначити, сторона обвинувачення просила продовжити строк проведення слідчого експерименту до 1 липня.
Разом з тим суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про участь обвинувачених у слідчому експерименті шляхом конвоювання.
В ході обговорення клопотання, сторона обвинувачення зазначила, що “нереально буде забезпечити безпеку обвинувачених” в умовах проведення цих слідчих дій.
При цьому, на думку захисту, слідчий експеримент неможливо буде проводити через погодні і кліматичні умови. Зокрема, мова йде про те, що розстріл відбувся взимку, а наразі вже почали розпускатись дерева, і це не дасть можливості “просвітити” шлях куль.
Раніше на вулиці Інститутській в центрі Києва слідчі в рамках справи екс-беркутівців провели слідчі дії.
Як повідомляв УНН, 2 березня Святошинський районний суд Києва зобов’язав сторону обвинувачення провести слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу “Беркут” — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, і оголосив перерву в засіданнях до 11:30 18 квітня.
За рішенням суду, слідчий експеримент фіксувався за допомогою фото- та відеозйомки.
Нагадаємо, колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській.
У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.