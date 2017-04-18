Суд продлил до осени следственный эксперимент по делу расстрела активистов Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева продлил до 1 сентября 2017 года срок следственного эксперимента по делу о пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, передает корреспондент УНН.
“Суд присяжных ... считает необходимым продлить срок вышеуказанных следственно-розыскных действий и ознакомления участников процесса с их результатами до 1 сентября”, — зачитал решение судья.
При этом суд присяжных решил не откладывать судебное разбирательство на время следственных действий.
Стоит отметить, что сторона обвинения просила продлить срок проведения следственного эксперимента до 1 июля.
Вместе с тем суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об участии обвиняемых в следственном эксперименте путем конвоирования.
В ходе обсуждения ходатайства, сторона обвинения отметила, что “невозможно будет обеспечить безопасность обвиняемых” в условиях проведения этих следственных действий.
При этом, по мнению защиты, следственный эксперимент невозможно будет проводить из-за погодных и климатических условий. В частности, речь идет о том, что расстрел состоялся зимой, а сейчас уже начали распускаться деревья, и это не даст возможности “просветить” путь пуль.
Ранее на улице Институтской в центре Киева следователи в рамках дела экс-беркутовцев провели следственные действия.
Как сообщал УНН, 2 марта Святошинский районный суд Киева обязал сторону обвинения провести следственный эксперимент в уголовном производстве по пяти экс-бойцов спецподразделения “Беркут” — Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, и объявил перерыв в заседаниях до 11:30 18 апреля.
По решению суда, следственный эксперимент фиксировался с помощью фото- и видеосъемки.
Напомним, бывшие бойцы спецподразделения “Беркут”, которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.
Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской.
В феврале этого года суд объединил уголовные производства в отношении бывших сотрудников спецподразделения “Беркут” Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, с производством в отношении Зинченко и Аброськина, которых обвиняли в убийстве 39 майдановцев 20 февраля 2014 на улице Институтской.