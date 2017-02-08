Суд продовжив арешт І.Без'язикову до 8 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва у середу продовжив строк запобіжного заходу Івану Без’язикову у вигляді тримання під вартою до 8 квітня. Про це кореспонденту УНН повідомив його адвокат Віталій Титич.
За словами адвоката, суд сьогодні продовжив запобіжний захід його підзахисному на два місяці - до 8 квітня.
В.Титич також зазначив, що оскаржуватиме таке рішення Шевченківського райсуду.
Нагадаємо, полковник Збройних сил України, екс-начальник розвідки одного з армійських корпусів Іван Без’язиков у серпні 2014 року потрапив у полон в ході АТО і перейшов на сторону незаконних збройних формувань.
Наразі він підозрюється у скоєнні злочину за ст.258-3 ККУ - участь у терористичній організації.
Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2017 року.
Проте, як передавав УНН, захист подав апеляцію на оскарження рішення про арешт, яку суд залишив без задоволення.