Суд продлил арест И.Безьязыкова до 8 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева в среду продлил срок меры пресечения Ивану Безъязыкову в виде содержания под стражей до 8 апреля. Об этом УНН корреспонденту сообщил его адвокат Виталий Титич.
По словам адвоката, суд сегодня продлил меру пресечения его подзащитному на два месяца - до 8 апреля.
В.Титич также отметил, что будет обжаловать такое решение Шевченковского райсуда.
Напомним, полковник Вооруженных сил Украины, экс-начальник разведки одного из армейских корпусов Иван Безъязыков в августе 2014 года попал в плен в ходе АТО и перешел на сторону незаконных вооруженных формирований.
Сейчас он подозревается в совершении преступления по ст.258-3 УК - участие в террористической организации.
Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2017 года.
Однако, как сообщал УНН, защита подала апелляцию на обжалование решения об аресте, которое суд оставил без удовлетворения.